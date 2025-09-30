Magyar Péter börtönbüntetéssel nézhet szembe, amiért a bíróságot fenyegette

Gyurcsány Ferenc fenyegető hangnemét idézi meg Magyar Péter, amikor a bíróságokat fenyegeti. A Tisza Párt elnöke azért akadt ki, mert a bíróság nem kötelezte helyreigazításra az Indexet a Tisza-adó ügyében – írja a Magyar Nemzet.

– Ez nem az első eset, hogy Magyar Péter megengedhetetlen hangnemet üt meg az igazságszolgáltatás szereplőivel szemben – fogalmazott a lapnak ifj. Lomnici Zoltán.