Magyar Péter választói elbizonytalanodtak

Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a Fidesz újra formába lendült: kampányát digitális közösségek építésével és családokat segítő intézkedésekkel alapozza, miközben a Tisza Párt botrányok és válságkommunikáció szorításában vergődik.

Gyengült a nyáron a Tisza Párt

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Magyar Péter elveszítette lendületét, és a politikai napirendet sem ő alakítja már hónapok óta. A Fidesz ugyanis újra feljött a pályára, megkezdte kampányának megalapozását

– mondta a Magyar Nemzetnek Pindroch Tamás.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője kifejtette: a kampány keretei között elsőként a Harcosok Klubja, illetve a digitális polgári körök megalapításával a jobboldal a digitális térbe tört be, az elkötelezett szavazóit állította hadrendbe, ezzel párhuzamosan a tágabb bázisának, illetve a bizonytalan szavazóknak a pozitív kormányzati intézkedésekkel üzent.