Menczer Tamás: Magyar Péter hozta be a közéletbe az agressziót (videó)

Ezt Magyar Péter hozta be, és természetesen minden jóérzésű közösségnek ezt el kell utasítania. Pécsen a legdurvább, amit én mondtam Magyar Péternek, az az volt, hogy kipukkadt a lufi, vége van kicsi. Nem fenyegettem, nem akartam fölakasztani, nem akartam lelőni, nem lökdöstem, nem csináltam semmit