1 órája
Menczer Tamás: nem kell bevándorlás! + videó
Közösségi oldalán jelentkezett a Fidesz/KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Közösségi oldalán posztolt Menczer Tamás. A politikus azzal kezdte: 2015-ben is elmondtuk, a helyzet változatlan. Aki a magyar határt megtámadja, az terrorcselekményt követ el.
A támadást vezető Ahmed H. és társai terroristák - folytatta Menczer Tamás. A bíróság el is ítélte Ahmed H.-t, akit Brüsszel minden erejével mentegetett, és ártatlannak próbált beállítani.
10 éve védjük Magyarország és az EU külső határát.
Brüsszel ezért támad és büntet bennünket. De mi fellázadtunk. És a lázadás folytatódik. Nem kell bevándorlás! És nem kell a Brüsszel által irányított bevándorláspárti bábkormány! - zárta videóját Menczer.