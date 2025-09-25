Mentelmi jog mögé bújva: Magyar Péter a brüsszeli elit oldalán

Az Európai Parlament LIBE-bizottságában hétfőn benyújtott jelentéstervezet egyértelmű: azért akarják megvonni a Magyarországnak járó uniós pénzeket, mert hazánk a legszigorúbb migrációs politikát folytatja Európában – olvasható Szánthó Miklós Facebook-bejegyzésében.

Tineke Strik az Európai Parlamentben, Brüsszelben

Fotó: Hans Lucas / Forrás: AFP

A Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt EP-képviselője, Michal Wawrykiewicz és a Néppárttal együtt mozgó magyarellenességéről közismert zöldpárti Tineke Strik hétfőn mutatta be hazánkról szóló jelentéstervezetét.

A dokumentum elítéli, hogy Magyarország megépítette a határkerítést, megtagadja a migránsok beléptetését, csak külképviseleteken enged menedékkérelmet benyújtani, és bünteti a Soros-hálózat illegális migrációt szervező tevékenységét – írja a Magyar Nemzet.