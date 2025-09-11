42 perce
Nemzeti konzultációt hirdet a kormány a közteherviselésről
A kormány nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről, a kérdőíveket október elejétől postázzák, tartalmát legkésőbb a jövő héten nyilvánosságra hozzák − jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón, Budapesten.
Illusztráció
Forrás: MTI
Fotó: Kocsis Zoltán
Gulyás Gergely hozzátette: egy „fontos közéleti vita áll előttünk, amit természetesen a pártpolitika szintjén is vívnak és vívunk”, hiszen megjelentek ellenzéki elképzelések az adótörvény módosítására. Ugyanakkor a közteherviselés kérdésben, amely széles körű társadalmi érdeklődésre is számot tart, elengedhetetlenül fontos a demokratikus vita és a vélemények ütköztetése − olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
Kulcsfontosságú, hogy mind a közteherviselésről általánosságban, mind az egykulcsos személyi jövedelemadóról, mind a Tisza Párt által bevezetni kívánt adóemelésekről legyen egy olyan társadalmi vita, amelyre a nemzeti konzultáció jó keretet teremt
− fogalmazott.
Gulyás Gergely: októbertől postázzák a Tisza-adóról szóló nemzeti konzultációt (videó)
Gulyás Gergely a Lengyelországot ért dróntámadásról szólva közölte: a vizsgálat zajlik, „tudjuk, hogy ezek orosz drónok voltak”, és a miniszterelnök és a kormány egyértelművé tette, hogy Lengyelországra, mint NATO-szövetséges országra tekint,
így korlátlan szolidaritással állunk ki a lengyelek mellett, és valamennyi NATO-tagállam területi integritását sérthetetlennek tekintjük.
A miniszter elmondta azt is: a kormány kapott egy rövid tájékoztatást a Katarban történtekről. A magyar külügyminiszter azonnal felvette a kapcsolatot a katari külügyminiszterrel, közvetlenül is biztosította kollégáját, hogy Magyarország kiáll Katar területi integritása és szuverenitása mellett.