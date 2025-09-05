szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elemzés

1 órája

A nyarat a Fidesz nyerte!

Címkék#Mráz Ágoston#Magyar Péter#adatok

Már a baloldalon is egyre közelebb vannak a beismeréshez.

MW
A nyarat a Fidesz nyerte!

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Ahogy a Nézőpont pártpreferencia-adatai bebizonyították, a Fidesz nyerte a nyarat: ötről nyolc százalékpontra nőtt az előnye a Tiszával szemben – emlékeztetett Mráz Ágoston a közösségi oldalán - vette észre a Magyar Nemzet.

 

 A Nézőpont Intézet vezetője rámutatott, hogy ebben szerepet játszott az Otthon start megelőlegezett sikere, a kormánypárt digitális aktivizmusa és a Tisza Párt ötlettelenül telt nyara. 

Azt, hogy ismét jól érzékeltük a trendeket, nemcsak a balliberálisnak mondott intézetek hasonló irányba mutató (persze ellentétes bázisról induló) adatai, de a kutatási közleményünk óta eltelt két hét ellentámadásai is bizonyítják közvetetten

– írta Mráz Ágoston. Hozzátette, a közismerten Tisza-barát Török Gábor először döntetlennel, majd kétértelműen, de az állítólagos Tisza-előny miatt a Tiszának kedvező nyárról szólt az elemzésében.

Tölgyessy Péter, az SZDSZ volt elnöke, aki a Fidesz-frakcióban is eltöltött két ciklust, még nála is tovább ment. Mióta 2006-ban nem választották meg újra a Fidesz-listáról képviselőnek, Orbán Viktor éles kritikusa. Hónapok óta például a miniszterelnök nevével fémjelzett rendszer megbillenéséről beszél, a megérzéseire hivatkozva – ismertette. Mráz Ágoston rámutatott:

ez nem több, mint bölcsességnek látszó sértettség.

A Nézőpont-kutatás óta eltelt két hét tovább rontotta a Tisza helyzetét. Nem tudta kihasználni sem az iskolakezdés protesthangulat-keltésre alkalmas időpontját, sem Orbán Viktor nyaralás okán igazolt távollétét – mutatott rá az elemző. Hozzátette: ehelyett  Magyar Péter a Tisza-adó kiszivárgása miatt totális defenzívába szorult.

A teljes cikkért kattintson. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu