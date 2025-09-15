Orbán Viktor: a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában

A hagyományos értékek feladása, a józan ész elhanyagolása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: „Bűnbandák kiskorú lányokat használnak gyilkossági eszközként.” Mint arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a svéd kormányfő durva támadást indított Orbán Viktor ellen. Erre reagált most a miniszterelnök.

A jogállamiság küldetése népünk biztonságának garantálása. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott. Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot!

– húzta alá az X-en közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

The abandonment of traditional values, the neglect of common sense, and weak governance have led to barbarism taking root in the home of one of Europe’s greatest nations. Criminal gangs are using underage girls as instruments of killing.



The mission of the rule of law is to… https://t.co/X2X1Buh60Y — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 15, 2025

Mint arról korábban a lap írt, a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson nemrég élesen bírálta Orbán Viktor magyar kormányfőt, amiért megosztott egy bejegyzést a svédországi kiskorú bűnözésről. Kristersson hazugságnak nevezte Orbán állításait, és a jogállamiság lebontásával vádolta meg magyar kollégáját.

These are outrageous lies. Not surprising coming from the man who is dismantling the rule of law in his own country. Orbán is desperate ahead of the upcoming Hungarian election. https://t.co/55uPGwPvMi — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 15, 2025

A teljes cikket itt olvashatja el.