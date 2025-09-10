2 órája
Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta az Európai Zsidó Kongresszus elnökét
Orbán Viktor miniszterelnök szerda este a Karmelita kolostorban hivatalában fogadta Moshe Kantor urat, az Európai Zsidó Kongresszus elnökét.
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Moshe Kantort, az Európai Zsidó Kongresszus elnökét (b2) a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 10-én. A kormányfő mellett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j2) és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (háttal), valamint Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke (b)
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
A találkozón részt vett Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is – tudatta a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
