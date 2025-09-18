1 órája
Orbán Viktor bejelentette: kezdődik a digitális honfoglalás (videó)
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben a Digitális Polgári Körök (DPK) szombati gyűlésére hívta fel a figyelmet. „Digitális honfoglalás” 0ľ írta Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
„Digitális honfoglalás. Szombaton 16:00-kor élőben, a Papp László Sportarénából. Sok meglepetéssel készülünk, érdemes követni!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, szeptember 20-án Budapesten, a Papp László Sportarénában lesz a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozója.
„Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. A miénkben szeptember 20. a következő. Írjunk együtt történelmet a digitális polgári körök első országos találkozóján! Csatlakozz a digitális honfoglaláshoz és készülj fel a gyűlésre!” – idézte fel a Magyar Nemzet a kormányfő korábbi bejelentését.
A lap emlékeztet, hogy
az esemény 12 órától kezdődik, ahol a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek.
Rákay Philip: telt ház lesz a digitális polgári körök találkozóján (videó)
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.