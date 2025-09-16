szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Durva világ

1 órája

Orbán Viktor: fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben

Címkék#fegyver#Ruszin-Szendi Romulusz#Orbán Viktor

A miniszterelnök szerint példátlan és elfogadhatatlan, hogy egy politikus fegyverrel jelenjen meg egy lakossági fórumon, miközben nyíltan fenyegetőzik. Magyarországnak a béke szigetének kell maradnia a kormányfő szerint.

MW
Orbán Viktor: fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában 2025. szeptember 12-én

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Fischer Zoltán

„35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere. Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént.  Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. 

Forrás: Facebook

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

A teljes cikket itt olvashatja el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu