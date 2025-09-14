szeptember 14., vasárnap

Jelentés az edzőtáborból

1 órája

Orbán Viktor: a csapatunk remek állapotban van

Címkék#Edzőtábor#Orbán Viktor#állapot#Harcosok Klubja#erőnlét#csapat

„Jelentem, a csapatunk remek állapotban van. Az erőnlétünk megfelelő, a hangulatunk kiváló, lelkierőnk törhetetlen” – írta a Harcosok Klubja e hétvégén megrendezett sátoraljaújhelyi edzőtáborában készült képek mellé vasárnap délutáni Facebook-posztjában Orbán Viktor.

MW
Orbán Viktor: a csapatunk remek állapotban van

Orbán Viktor „öltözői megbeszélést” tart a Harcosok Klubja edzőtáborában

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök a képek és egy korábbi posztjának tanúsága szerint „öltözői megbeszélést” tartott a „keménymagnak”, a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtábora mintegy nyolcszáz résztvevőjének:

A beszélgetést „öltözői megbeszélésként” tituláló posztot itt találja:

 

