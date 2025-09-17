Orbán Viktor határozottan állást foglalt Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányában

– Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta! – jelezte szerda reggeli posztjában Orbán Viktor. Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, a miniszterelnök szerint Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. Nem véletlenül.

Ruszin-Szendi Romulusz kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak

Sok munkánk van abban, hogy Magyarországon letörtük a szervezett bűnözést és nem fogott rajtunk az illegális migráció sem. Magyarország a béke és a biztonság szigete

– jelentette ki a kormányfő. Majd rámutatott: ehhez képest egy katonaember, egy volt vezérkari főnök pisztollyal a zsebében áll ki a reménybeli választói elé. Ráadásul azzal henceg, hogy viszket a tenyere. És mivel ki van képezve, le is tudna rendezni bárkit.

Szégyen és gyalázat! A Tisza párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával. A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben. Pont

– jelentette ki Orbán Viktor.

Mint ismert, Ruszin-Szendi Romuluszról előkerült egy felvétel, amelyen látható, hogy fegyvernek látszó tárgyat visel az inge alatt, egy lakossági fórumon. A Tisza Párt szakértője és Magyar Péter is megszólalt az esetről, össze-vissza beszélnek, láthatóan nem tudják eldönteni, hogy mit hazudjanak a témában.

Orbán Viktor: fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben

A miniszterelnök a közösségi oldalán egy videót is megosztott történtekkel kapcsolatosan. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben, és Magyarországnak béke szigetének kell maradnia.

A miniszterelnök a posztjában így fogalmazott:

35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere. Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént.

Orbán Viktor kiemelte: