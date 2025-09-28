Orbán Viktor lesz a Harcosok órája hétfői vendége

Hétfőn reggel fél nyolctól Orbán Viktor miniszterelnök lesz a Harcosok órája podcastvendége - írta a Magyar Nemzet.

A kormányfő Németh Balázs műsorvezetővel szót ejt a Szőlő utcai álhírbotrányról. Mint ismert, a baloldal lejárató kampányt indított a kormány ellen.

Egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, hogy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig.

Orbán Viktor a vasárnapi DPK-körlevelében már elárulta a véleményét az ügyben, amikor a következőt írta:

Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján

De a műsorban szó esik arról is, hogy Ukrajna azzal vádolta meg hazánkat, hogy katonai drónokkal megsértette légterét. Volodimir Zelenszkij kijelentéseit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca is cáfolta.