2 órája
Orbán Viktor: minden aljas ellenzéki álhírterjesztő a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján
Ismét jelentkezett heti DPK-körlevelében a miniszterelnök. Orbán Viktor kemény elszámoltatást ígér a Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantóinak és emlékeztetett korábbi ígéretére: „Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve”.
Orbán Viktor
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Erős hét volt. Csak kapkodtuk a fejünket” – írta heti körlevelében a digitiális polgári körök (DPK) tagjainak Orbán Viktor - adta hírül a Magyar Nemzet.
A miniszterelnök mindenekelőtt a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán emlékeztetett: a védelmi szerveink által lebuktatott vezetőjéről kiderült: felnőtt nőket futtatott prostituáltként, elindult a büntetőeljárás.
„Hogy ebből hogyan lett az, hogy a kormánypártokat és a minisztereket pedofilozzák, elég nehéz ép ésszel felfogni. Nem is lehet, talán nem is kell. De a kesztyűt fel kellett venni! Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján” – írta, majd javasolta megtekintésre a Harcosok órája című műsor azon adását, amelyben az ügyet Kocsis Máté parlamenti frakcióvezető vesézi ki töviről hegyire. A podcastról készült összefoglalónkat itt tudja megtekinteni.
Hogy is mondtuk? Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve
– emlékeztetett Orbán Viktor.
Orbán Viktor: mi egyik háborút sem akartuk, sem a magyarok, sem a szlovákok, mégis minket küldtek a frontra (videó)
Magyar Pétertől Brüsszelben kérni fognak majd valamit…
Levelében felhívta a figyelmet arra is, hogy a héten döntött a kormány arról, hogy terrorszervezetté nyilvánítja az Antifát, majd kitért az uniós ügyekre is. Emlékeztetett: Brüsszel nem adta ki Magyar Pétert, aki bűncselekményeket követett el Magyarországon, bemenekítették az európai mentelmi jog mögé. Mint fogalmazott, most már a kezükben van, addig van szabadlábon, amíg ők úgy akarják.
Végre van egy zsarolható, utasítható, engedelmes magyar politikusuk. Nem is került sokba. Telefonlopás? Garázdaság? Bennfentes kereskedés? Mentelmi jogot neki, de azonnal! Aztán persze a szokásos komcsi tempó: »Magyar elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit…« Migránspaktum támogatása, Ukrajna beengedése az Európai Unióba, kevesebb adó a multiknak, több pénz Ukrajnának stb. Hát így megy ez manapság Brüsszelben
– írta.
A teljes cikkért kattintson.