Orbán Viktor: minden aljas ellenzéki álhírterjesztő a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján

„Erős hét volt. Csak kapkodtuk a fejünket” – írta heti körlevelében a digitiális polgári körök (DPK) tagjainak Orbán Viktor - adta hírül a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök mindenekelőtt a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán emlékeztetett: a védelmi szerveink által lebuktatott vezetőjéről kiderült: felnőtt nőket futtatott prostituáltként, elindult a büntetőeljárás.

„Hogy ebből hogyan lett az, hogy a kormánypártokat és a minisztereket pedofilozzák, elég nehéz ép ésszel felfogni. Nem is lehet, talán nem is kell. De a kesztyűt fel kellett venni! Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján” – írta, majd javasolta megtekintésre a Harcosok órája című műsor azon adását, amelyben az ügyet Kocsis Máté parlamenti frakcióvezető vesézi ki töviről hegyire. A podcastról készült összefoglalónkat itt tudja megtekinteni.

Hogy is mondtuk? Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve

– emlékeztetett Orbán Viktor.