Orbán Viktor a migrációról: Tíz éve is tudtuk, hogy ez nekünk nem jó (videó)
Röszkén derült ki, hogy nem menekültek jöttek – emlékeztetett a kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában pénteken reggel.
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában egy korábbi alkalommal
– Amikor a németek azt mondták, hogy ők meg tudják oldani, az egy másik Németország volt. Azóta kiderült, hogy alig tudnak valamit megoldani. Tönkrement az autóiparuk, eladósodnak, kölcsönöket vesznek fel. Akkor mi is elhittük ezt – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban a Magyar Nemzet beszámolója szerint. Mint folytatta, Röszkén derült ki, hogy a bevándorlók mozgása inkább katonai, mintsem menekült-jellegű.
Ott látszódott, hogy szervezett embercsempész bandák irányítják őket, ott derült ki, hogy Soros György hálózata van a háttérben.
A miniszterelnök úgy folytatta, a migránstáboroknál derült ki, hogy milyen állapotokat okoz a bevándorlók jelenléte. Ő biztos volt benne, hogy a németek akármit mondanak, nekünk, magyaroknak ez nem jó. És a németek sem tudták megoldani, akármit is mondott Angela Merkel akkoriban.
A kormányfő elmondta: ahova beengedték a migránsokat, ott jelentősen csökkent a közbiztonság. Ennél nagyobb baj is van szerinte: ezt a hibát ugyanis nem lehet kijavítani. A nyugati világ szerinte egyszer, s mindenkorra megváltozott.
Úgy fogalmazott, aki a saját országa jövőjét akarja látni, az menjen el az iskolaudvarra.
Aki elmegy egy párizsi, vagy bécsi iskolaudvarba, az ma mást lát, mint Magyarországon.
Amíg a svéd városokban tombol az erőszak, és háromszáz feletti esetben történt robbantásos eredmény, a miniszterelnök a saját polgárai biztonságát sem tudja garantálni, de mégis minket oktat
– mutatott rá a miniszterelnök.
A kormányfő kijelentette, a migráció érzékeny dolog, mert felveti a politikusok felelősségét. – Hiszen valaki beengedte őket, ahhoz viszont nem fűlik a foguk, hogy felelősséget vállaljanak, egyszerűbb Magyarországot piszkálni. Ha valahol nőket erőszakolnak meg, bandaháború folyik, az valakinek a felelőssége, a miniszterelnöké – húzta alá.
A migrációs paktum kapcsán a kormányfő emlékeztetett: a migráció ügyében magukon kívül nem bízik senkiben, miután a baloldal korábban arról beszélt, nincs semmilyen probléma.
Nincs egyetértés migráció ügyben, ha nemzeti kormány van, és szembeszáll Brüsszellel, és akkor biztonság lesz. Az Európai Néppártból mi azért jöttünk ki, mert nem tudtunk megegyezni ebben a kérdésben. A Tisza Párt viszont önként sétált be oda, és megegyezett velük
– hívta fel rá a figyelmet.
A magyarok az egykulcsos adót kedvelik
A Tisza-adóval kapcsolatban a miniszterelnök kifejtette, az egykulcsos adót azért kedvelik a magyarok, mert akkor kevesebb adót kell fizetni. – Tízszer többet keresel, tízszer többet fizetsz – magyarázta.
A progresszív adóról nem akarok sokat beszélni, legyen elég annyi, hogy a kommunisták találták ki. Minden progresszív adó tele van stiklikkel, visszaélésre ad okot, kipróbáltuk már azt is, amit a Tisza képvisel, és azt is, amit a polgári rendszer képvisel, a családbarát formulát
– mondta.
A miniszterelnök szerint nem is az a kérdés melyik adó jobb, hanem az, hogy a Tisza szavazóinak több mint fele a progresszív adót akarja, 50 százalék fölött vannak azoknak a száma, akik ezt támogatják. Megjegyezte, van egy bizalmi kérdés is a Tisza Párttal kapcsolatban, vagyis, hogy ki mit akar, ki mit vall be. – Kérdés, hogy a választás tárgyának vagy a választás alanyának tekintjük-e a szavazókat – utalt Orbán Viktor arra, hogy a Tisza Párt szakpolitikusai arról beszéltek, addig, amíg nem nyernek választást, sok mindenről nem lehet beszélni, választás után viszont mindent lehet.
A nemzeti konzultációk segítenek
A kormányfő szerint a demokratikus politikában az ember ki van téve a közvélemény nyomásának. Ő hisz abban, hogy a nemzeti konzultációk mind segítenek abban, hogy a fontos kérdések felszínre kerüljenek. Tájékoztatott: a Tisza-adó a pedagógusoknak 374 ezer, az ápolóknak 280 ezer,, egy rendőrnek 154 ezer, a katonáknak 476 ezer, az orvosoknak pedig 3 millió 172 ezer forint többletadóval járna évente.
Ez már komolyan tudja érinteni a családok pénzügyi helyzetét szerinte. Mint mondta, ő nem egyéneket, hanem családokat lát itt. Ezért a kormány nem az alanyi jogon járó családi pótlékot emeli, hanem bevezetett egy másfajta családtámogatási rendszert.
Megállapodás a nyugdíjasokkal
A kormányfő kifejtette: van egy megállapodásuk a nyugdíjasokkal. Korábban, 2010 előtti kormány a nyugdíjat elvették az emberektől. Ők akkor megígérték, hogy a nyugdíjak értékét meg fogják védeni, és ezt minden évben meg is teszik. Mint fogalmazott, a nyugdíjak értéke nemcsak megmaradt, hanem emelkedett is. Emellett visszavezették a 13. havi nyugdíjat.