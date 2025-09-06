szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Best of

1 órája

Orbán–Tarjáni-vita: Orbán Viktor miniszterelnök közzétette a top 5 témát

Címkék#vita#tarjáni#Orbán Viktor#Orbán Balázs

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé videót. Orbán Viktor az Orbán Balázs–Tarjáni Péter- vita top 5 témáját osztotta meg.

MW
Orbán–Tarjáni-vita: Orbán Viktor miniszterelnök közzétette a top 5 témát

Orbán Viktor értékelte a vitát

Forrás: Magyar Nemzet/Mandiner

Az összeállításban, amit a Magyar Nemzet szemlézett,  Orbán Viktor politikai tanácsadója, Orbán Balázs a Tarjáni Péterrel folytatott vitájában egyértelművé teszi, hogy

ő egy magyar tisztségviselő, akinek az a feladata, hogy arról beszéljen, mi jó Magyarországnak.

Orbán Balázs arról is beszél, hogy

 amikor a migrációs válság indult, senki nem osztotta a magyar álláspontot, viszont ma már egyre többen.

Európa önellátásról azt mondta, az nem realisztikus, Európa már nem olyan jelentős, és beszélni kell arról, hogyan lehet ezen változtatni.

Orbán Balázs szerint az új liberális nyugati konszenzus, hogy a világot rosszakra és jókra kell bontani.

A jók azok, akik velünk vannak, a rosszak azok, akik nincsenek velünk

– fogalmazott Orbán Balázs a vitában.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu