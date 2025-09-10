36 perce
Orbán Viktor a Tiszáról: Tarr Zoltán tapsa mindent elárul (videó)
Orbán Viktor a közösségi oldalán felhívta a figyelmet Ursula von der Leyen bejelentésére, miszerint az Európai Unió 6 milliárd eurós előfinanszírozást nyújt Ukrajnának. A miniszterelnök Tarr Zoltán reakcióját is bírálta, és véleményt mondott a Tisza Párt politikájáról.
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban kommentálta az Európai Bizottság elnökének szerdai bejelentését.
A magyar miniszterelnök így fogalmazott:
Ursula von der Leyen ma bejelentette, hogy az unió 6 milliárd eurót hitelez meg előre Ukrajnának. Tarr Zoltán előkerült és állva tapsolt.
A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Ursula von der Leyen ellen
A kormányfő a Tisza Párt politikáját is bírálta.
„Ez a Tisza igazi arca. Tisza-adó és háborús eladósodás”
− összegzett Orbán Viktor.