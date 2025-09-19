Orbán Viktor: az ő fegyverük az agresszió, a mi erőnket a szavaink és a tetteink jelentik

„Az ő fegyverük az agresszió. A hazugság. A nagyotmondás. A hergelés. És végül: a pisztoly. Már nemcsak szavakban, hanem a maga fizikai valójában” – írta csütörtök reggel Facebook-posztjában Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza Pártra és Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányára utalva.

Orbán Viktor fontos összehasonlítást tett a Tisza Párt és a Fidesz politikája között

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő ezzel szemben hangsúlyozta:

Nálunk nincs fegyver. A mi erőnket a szavaink, a tetteink jelentik. Az 1000 kilométer autópálya és autóút, amit megépítettünk. A családtámogatások, amiket bevezettünk. Az egymillió új munkahely, amit létrehoztunk. A 13. havi nyugdíj, amit visszaadtunk. Az Otthon Start program és a rezsicsökkentés. A béke, amiért nap mint nap kiállunk. És az a rengeteg terv, amivel Magyarországot Európa legnagyszerűbb, legélhetőbb, legbiztonságosabb országává tesszük.

Orbán Viktor szerint ők a magyar emberek bizalmát hordozzák, míg ellenfeleik egy pisztolyt a zsebükben.

Ez a különbség köztünk

– tette hozzá, arra kérve a választókat, hogy legkésőbb jövő áprilisban búcsúzzunk el a fegyverektől.