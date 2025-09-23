Orbán Viktor: öt órával rövidül majd le a Budapesttől Brassóig tartó út (videó)

– Azt a sorsot szánták Magyarországnak 105 évvel ezelőtt, hogy legyünk így befagyva – jelentette ki a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal átadóján Orbán Viktor, számolt be róla a Magyar Nemzet. A kormányfő Lőkösházára látogatott Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, ahol elmondta, hogy Békés vármegyét akkor elvágták a Kárpátokig tartó térségtől, és ezzel megfosztották attól a természetes vérkeringéstől, ami élettel töltötte meg az itteni világot.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédét itt tudja megtekinteni:

– A probléma a több mint száz évvel meghúzott országhatárokban leledzik – jelentette ki a miniszterelnök, jelezve, hogy a Lőkösháza vasútállomás végénél már az országhatár van, a vasút persze tovább tart.

– Mi úgy képzeljük, hogy nem önök jöttek miattunk, hanem mi jöttünk önök miatt, örülök, hogy itt lehetünk! – így köszöntötte a helyieket a miniszterelnök. Országgyűlési képviselők, választókerületi elnökök és polgármesterek is szép számmal részt vettek az átadón. Krasznahorkai László regényét is megidézte Orbán Viktor az átadón, melyben egy soha meg nem érkező vonat tart egy Békéscsaba-szerű állomáshelyre.

Orbán Viktor szerint a regényben megírt helyzet mára megváltozott, gyors vonatok és szép állomások vannak.

– Kellő szerénységgel, de azért büszkén mondom, hogy a Fidesz–KDNP az egyetlen olyan politikai közösség, amelynek van Alföld-programja – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, idén befejezik az M44-es autópályát, ami Békéscsabát köti össze az M5-ös autópályával. Tervezés alatt van az M47-es autóút, épül az M4-es, amit még Berettyóújfaluig kell meghosszabbítani.

Vasút is épül, a most átadott 30 kilométeres szakasz mellett, épül a Szeged–Kiskunfélegyháza vonal is, ehhez még hozzájön a Budapest–Belgrád vonal is, ami szintén az Alföldet is kiszolgálja majd.

Odaát a románok építik a Brassóig tartó szakaszt, ha az elkészül, akkor öt órával rövidül majd a Budapest–Brassó útvonal, ami jól fog jönni a miniszterelnök szerint.

Orbán Viktor az Alföld program kapcsán beszélt még a munkahelyteremtésről is,

Békéscsabára is új gyár érkezik,

Gyulán az Airbus gyára működik,

Kecskeméten a Mercedes,

Debrecenben a BMW,

Szegeden a BYD.

Összesen 50 ezer új munkahelyet hoz így létre a kormány a térségben.