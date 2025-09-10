1 órája
Orosz drónokat lőttek le lengyel területen
Lengyelország légvédelmét a legmagasabb készültségi fokozatba helyezték, miután orosz drónok többször is megsértették az ország légterét szerda hajnalban. A lengyel hadsereg vadászgépei lelőtték az Ukrajna felől érkező orosz drónokat. Donald Tusk lengyel miniszterelnök tájékoztatta a NATO főtitkárát a lengyel légtér megsértésével kapcsolatos helyzetről és az általuk megtett intézkedésekről.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök
Donald Tusk lengyel miniszterelnök közleményben jelentette be: Katonai művelet zajlott az éjszaka folyamán a lengyel légtér többszörös megsértése miatt – írja a Magyar Nemzet. A hadsereg fegyvereket vetett be a behatoló objektumok ellen. NATO tagország területén indulhatott támadás.
Akcióban a lengyel légierő
A lengyel fegyveres erők korábban közölték, hogy „drón típusú objektumok ismételten megsértették az ország légterét" egy Ukrajna elleni orosz támadás során.
Ennek következtében lengyel és NATO légierő gépeit is bevetették a helyzet kezelésére.
A lakosságot óvatosságra intették.
A katonai tisztviselők azt javasolták a lengyeleknek, hogy maradjanak otthon
– írta a Politico.
Az incidens miatt a varsói nemzetközi repülőteret is lezárták. Az Egyesült Államok Szövetségi Légiközlekedési Hatósága közleményt adott ki, miszerint „az állambiztonság biztosításával kapcsolatos nem tervezett katonai tevékenység miatt" zárták le a lengyel főváros repülőterét.
Tusk miniszterelnök hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban áll a védelmi minisztériummal és Karol Nawrocki elnökkel. A pontos részletek egyelőre nem ismertek azzal kapcsolatban, hogy hány drón hatolt be a lengyel légtérbe, illetve hányat lőttek le közülük.
Lengyelország folyamatos kapcsolatban áll a NATO-val
Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en közölte, hogy jelentést kapott a Fegyveres Erők Műveleti Parancsnokától az ország légterébe behatolt és potenciálisan veszélyt jelentő drónok lelövéséről. A művelet folyamatban van – írta a varsói vezető.
A miniszterelnök a legfrissebb jelentésében azt nyilatkozta , hogy „folyamatos kapcsolatban” áll Mark Rutte NATO-főtitkárral, és rendkívüli kabinetülést tart a lengyel kormány reggel 8 órakor.
Az ülés előtt Donald Tusk lengyel miniszterelnök konzultál a védelemért és biztonságért felelős kulcsfontosságú miniszterekkel
– közölte a kormány. A hadsereg legfrissebb közleményében azt közölte, hogy a lengyel és szövetséges megfigyelő szolgálatok „körülbelül egy tucat” objektumot követtek nyomon, és elrendelték a kockázatot jelentőnek ítéltek lelövését.
A közlemény „példátlannak” és „polgáraink életére valódi veszélyt jelentő agressziónak” nevezte az éjszaka folyamán történt jogsértéseket.
Négy repülőteret ideiglenesen lezártak, köztük a varsói Chopin repülőteret és a Rzeszów-Jasionka repülőteret, amely az Ukrajnába irányuló utas- és fegyverszállítások csomópontja.
