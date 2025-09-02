szeptember 2., kedd

Diplomácia

Pekingbe érkezett Szijjártó Péter

Címkék#Peking#Szijjártó Péter#Kína

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megérkezett Pekingbe. Elmondása szerint Magyarország mára a Kelet és a Nyugat találkozási pontjává vált.

MW
Pekingbe érkezett Szijjártó Péter

Szijjártó Péter megérkezett Pekingbe

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Megérkezett Kína fővárosába, Pekingbe Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – derül ki a közösségi médiában közzétett bejegyzésből.

A magyar gazdaság számára az egyik legfontosabb erőforrás éppen az, hogy az elmúlt tíz évben sikerült a Kelet és a Nyugat találkozási pontjává válnunk

– írta a fotókhoz a külügyminiszter.

Ezt kell megőriznünk, pár óra és kezdünk

– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

 

 

