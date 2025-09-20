Ruszin-Szendi Romulusz már gyerekként a fegyvereket választotta

Ruszin-Szendi Romulusz többször is elmondta, hogy már gyerekkorában vonzódtak hozzá a fegyverek, és ekkor döntött úgy: ha nem lesz elég jó focistának, a katonai pályát választja a pisztoly miatt – írja a Magyar Nemzet.

Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)

Az Ultrahang csatornáján bukkant az Ellenpont az egyik beszélgetésre, ahol a volt vezérkari főnök, jelenleg tiszás politikusjelölt ezt el is meséli: