6 órája
Szijjártó Péter: teljes kiszolgáltatottságot jelentene a két kőolajvezeték közül az egyik feladása
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével, Pásztor Bálinttal folytatott találkozóját követően először is az energiabiztonságot érintő kihívásokról beszélt. Szerbia példája mutatja, hogy milyen kiszolgáltatottságot is jelent, ha egy állam kőolajellátása egyetlen vezetéktől függ, ezért a magyar kormányzat nem fog engedni Brüsszel agresszív nyomásának és Zágráb nyomulásának ez ügyben – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Soós Lajos
Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország folyamatosan támogatja Szerbiát abban, hogy az ország kőolajellátásáért felelős vezeték, illetve annak üzemeltetője mentességet kapjon az amerikai szankciók hatálya alól.
Itt előállt az a helyzet, hogy egy vezetéken keresztül történik az ország kőolajellátása, és az itteni helyzet is világosan rámutat arra, mekkora kiszolgáltatottságot jelent az, ha egy országot egyetlen vezetéken látnak el valamilyen energiahordozóval
– figyelmeztetett.
Brüsszel agresszív nyomása és Zágráb nyomulása pontosan ilyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja kényszeríteni Magyarországot. Azt akarják Brüsszelből, hogy Magyarországot a mostani két csővezeték helyett csak egy vezetéken láthassuk el, ezzel teljes mértékben kiszolgáltatnának minket ennek az egy szállítási útvonalnak, kiszolgáltatnának minket a horvát szállítóknak
– folytatta.
Látjuk itt, Szerbiában, mit jelent az, ha egy országnak egyetlen, kőolajellátásért felelős vezetéke van. És hogyha ez a vezeték bármilyen okból leáll, és okot azért a mai világban lehet találni - politikait, jogit, műszakit, technikait -, akkor ott bizony óriási nagy baj van
– tette hozzá.
Szijjártó Péter: a magyar gazdasági stratégia és az adópolitika is a családok támogatására épül
Szijjártó Péter ezért hangsúlyozta, hogy a
magyar kormányzat nem fogja hagyni, hogy akár Brüsszelből, akár Zágrábból megpróbálják belekényszeríteni egy olyan helyzetbe, hogy feladja a két kőolajszállítási útvonalból az egyiket, ez ugyanis teljes kiszolgáltatottságot jelentene.
Mi, magyarok továbbra is kiállunk a szuverenitásunk mellett, és szuverenitásunknak az egyik alapvető összetevő eleme az energiabiztonság, hiszen ma a nemzeti alapú döntéshozatallal lehet energiaellátási döntéseket hozni
– jegyezte meg.
„Teljes egészében egy ország saját szuverén joga, hogy eldöntse, honnan, kitől vásárol energiahordozókat, mi ezt a szuverén jogunkat nem fogjuk feladni. A szuverenitásunkhoz és az azt megalapozó energiabiztonságunkhoz is ragaszkodunk”
– húzta alá.
Továbbá érintette a vajdasági gazdaságfejlesztési programot is, amely szavai szerint az utóbbi években több tízezer magyar számára tette lehetővé itt a helyben maradást.
Ahhoz, hogy a vajdasági magyarok az otthonukban tudjanak boldogulni, ahhoz ez a gazdaságfejlesztési program óriási hozzáadott értéket képviselt, s bár van ezernyi, ha más pozitív hatása nem is lenne, már csak ezért megérte volna, úgyhogy készen állunk a folytatásra természetesen
– fogalmazott.
A miniszter végül büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy a VMSZ kiáll Szerbia stabilitása, valamint amellett, hogy az országban visszatérjen az élet a normális kerékvágásba.
Nekünk, magyaroknak otthon és itt is az az érdekünk, hogy stabilitás és nyugalom legyen Szerbiában. Szerbia a barátunk, s látjuk, micsoda durva külső támadásokkal kell szembenéznie ennek az országnak. Sajnos ez egy európai tendencia, hogy a patrióta kormányokat és a patrióta politikusokat megpróbálják kiiktatni, ezért a teljes barátságunkról és a szolidaritásunkról biztosítjuk szerb barátainkat
– jelentette ki.