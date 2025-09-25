Szijjártó Péter: Magyarország kiveszi a részét a nem fertőző betegségek elleni küzdelemből

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ közgyűlésének keretében a nem fertőző betegségekkel foglalkozó ülésen is részt vett, ahol felszólalásában hangsúlyozta, hogy Magyarország alaptörvénye egyértelműen kimondja azt, hogy minden állampolgárunknak joga van a testi és lelki egészséghez.

Az egészség önmagában is rendkívül fontos egyéni és társadalmi érték. Azonban versenyképességünk és jólétünk szempontjából is fontos erőforrás. A Covid óta a globális együttműködés középpontjába a vírusok elleni küzdelem került. Viszont én úgy gondolom, hogy a nem fertőző betegségek kockázatának csökkentése szintén fontos téma kell legyen

– jelentette ki.

Majd leszögezte, hogy

az egészségpolitika nemzeti hatáskör, továbbá arra is kitért, hogy meg kell előzni a nemzetközi egészségügyi együttműködés túlzott átpolitizálását.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a magyar hatóságok a megelőzésre helyezik a hangsúlyt a nem fertőző betegségek elleni küzdelemben.