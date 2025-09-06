1 órája
Szijjártó Péter: Magyarország és Románia érdekei egybevágnak az energetika területén
Magyarország és Románia érdekei teljes mértékben egybevágnak az energetika területén, a két ország ezért ennek mentén a jövőben is szorosan együtt fog működni − írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozik a sajtó képviselőinek a Forma–1-es Magyar Nagydíj napján a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án
Forrás: MTI
Fotó: Vasvári Tamás
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az új román energiaügyi miniszterrel, Bogdan-Gruia Ivannal folytatott első telefonos egyeztetését követően, hogy az elmúlt években Európa többször szembesült energiaválságokkal, ezért a szomszédokkal való együttműködésnek egyre nagyobb jelentősége van.
Magyarország és Románia mindig is jó együttműködést folytatott az energia terén, Románia kulcsfontosságú partnerünk a biztonságos energiaellátás biztosításában
− húzta alá.
Teljes egyetértésben állapítottuk meg, hogy a két ország nagy segítségére lehet egymásnak ebben a helyzetben, nagymértékben hozzá tudunk járulni egymás energiabiztonságának garantálásához
− folytatta.
Szijjártó Péter: Magyarország azért vásárol orosz kőolajat, mert nincs más lehetősége
Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország és Románia is nagymértékben támaszkodik a nukleáris energiára, és megállapodtak abban is, hogy mindig segíteni fogják egymás erőfeszítéseit, hogy az atomenergiát ne érhesse negatív diszkrimináció a jövőben.
A nukleáris energia képes arra, hogy garantálja hazánk számára az olcsó, biztonságos és fenntartható villamosenergia-ellátást
− szögezte le.
Majd emlékeztetett, hogy a két ország bővítette a földgáz-összeköttetés kapacitását, ami lehetővé teszi hazánk nagyobb mértékű ellátását délkeleti irányból.
A magyar-román villamosenergia-összeköttetés kapacitása is hamarosan növekedni fog, ami az egész térség áramellátását teszi kiegyensúlyozottabbá
− tudatta.
„Összességében megállapítható, hogy a magyar és a román érdekek az energia területén teljes mértékben egybevágnak, így szorosan együttműködünk ennek mentén a jövőben is” − tette hozzá a miniszter.