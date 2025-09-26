1 órája
Újabb felvétel került elő, amelyen Magyar Péter alelnöke elszólta magát (videó)
Tarr Zoltán szerint a választásig „nem szabad őszintén belemenni a komoly ügyekbe”.
Újabb felvétel került elő, amelyen Magyar Péter alelnöke, Tarr Zoltán elszólta magát – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont cikke alapján.
A lap közzétette a felvételt, amely szerint az európai parlamenti képviselő arról beszélt egy újpesti fórumon, hogy
előbb meg kell nyerni a választást, és utána mindent meg lehet oldani.
Több nyilvánosságra került videófelvétel is alátámasztja a párt adóemelési szándékát, és kiderült, hogy a Tisza a választásig megpróbálja titokban tartani a megszorító intézkedéseit, és ezzel megtéveszteni a szavazókat.
Magyar Péter miniszterelnök-jelölti alkalmasságát már a saját alelnöke is megkérdőjeleziMegküldték a selyemzsinórt a Tisza Párt elnökének.
A legsúlyosabb kijelentés az EU-s pénzekkel kapcsolatban hangzott el Tarr Zoltán részéről az újpesti fórumon:
Folyamatosan tárgyalunk, és pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni.
A Tűzfalcsoport szerint mindenki tudja, mit jelent ez a gyakorlatban:
- a rezsicsökkentés felszámolása,
- a gyermekvédelmi törvény visszavonása,
- az orosz energiáról való azonnali leválás,
- progresszív személyi jövedelemadó,
- adóemelések
- és a genderideológiai elvárások teljesítése.
A Fidesz szórólapkampányba kezdett, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy a Tisza-adó mennyi pénzt venne ki a zsebükből.
További részletekért kattintson.