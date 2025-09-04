szeptember 4., csütörtök

Botrányos kijelentések

1 órája

Tisza-adó: Kulja András zavaros válaszokat adott

Címkék#Tarr Zoltán#Kulja András#Magyar Péter

Magyar Péter egészségügyi politikusa a Hír TV kérdésére nem akarta elárulni, hogy mit titkolnak a magyar emberek elől.

MW
Kulja András Tivadar, a Tisza Párt EP-képviselője

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

Kulja András összevissza beszélt Brüsszelben, amikor Tarr Zoltán botrányos kijelentéseivel kapcsolatban kérdezték – közölte a Hír TV. Magyar Péter egészségügyi szakembere és európai parlamenti képviselője pont úgy, mint a párt alelnöke, igyekezett úgy tenni, mintha nem értené, miről van szó.

A Tisza Párt EP-képviselőjét arról kérdezték, hogy mi az, amit titkolniuk kell, hogy ne bukjanak meg a választásokon. Kulja András azonban csak ennyit reagált:

Hát nem is értem a kérdését.

Ezek szerint Magyar Péter EP-képviselője nem hallotta, hogy a delegációjuk vezetője arról beszélt, hogy titkolózniuk kell a magyar emberek előtt, különben megbuknak. Az Etyeken készült felvételen Tarr Zoltán arról is beszélt, hogy először választást kell nyerniük és utána mindent lehet. Ezzel kapcsolatban Kulja András már egy zavaros válasszal tudott szolgálni: „A választások után valós párbeszédet lehet folytatni az emberekkel propaganda nélkül.”

A kérdés már csak az, hogy mégis miről diskurálnának egy számukra győztes választás után, és mindez mennyire válna a magyar emberek előnyére, ha jelenleg titkolni akarják ezeket a témákat.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

 

 

