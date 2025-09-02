1 órája
Menczer Tamás bemutatta: ezt jelenti számokban a Tisza-adó (videó)
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, hogy több millió embernek jelentene komoly érvágást Magyar Péter pártjának kiszivárgott progresszív adózási terve. Menczer Tamás konkrét számokkal mutatta be, hogy mit jelentene a Tisza-adó.
A Tisza-adó hátrányait Magyar Péterék hazugságai sem tudják eltagadni
„A Tisza Párt brutális adóemelésre készül” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azt is elmondta, hogy a társadalom különböző rétegeinek mit is jelentene Magyar Péterék több kulcsos, progresszív adórendszere.
A Tisza-adó miatt egy átlagkeresetű szakorvos évente több mint 3 millió forintot veszítene, egy gépészmérnök évente 652 ezer forintot, egy közgazdász évente több mint 1 millió forintot, egy tanár évente 364 ezer forintot veszítene
– ismertette a kommunikációs igazgató.
„Tehát a Tisza-adó miatt súlyos százezrek és millió forintok kerülnének el az emberektől, vennék el a tiszások az emberektől”
– hangsúlyozta a politikus.
Az is biztossá vált, hogy a tiszások becsapnak, hazudnak és átvernek. Ígértek már mindent. Volt itt örök élet, ingyen sör. Minden volt már. Ehhez képest mi derült ki? Adót akarnak emelni brutális mértékben
– fogalmazott.
Menczer arra is rámutatott, hogy
mindezt azért csinálják, mivel Brüsszel ezer éve ezt akarja.
A brüsszeli „javaslatokban” és utasításokban ezer éve ott van: a pénzt az emberektől elvenni, és akkor lehet kedvezni a bankoknak, a multiknak és az energiacégeknek
– szögezte le.
Az is biztos, hogy ezt nem a Fidesz találta ki, nem mondhatják, hogy ezt a Fidesz találta ki, meg a mesterséges intelligencia, meg Óz, a nagy varázsló
– jelezte Menczer Tamás.
„Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke és EP-képviselője maga vallotta be és mondta el, hogy ezt akarják csinálni és ezt akarják megvalósítani”
– emlékeztetett.
Meg kell őket állítani és meg is fogjuk állítani
– tette hozzá.