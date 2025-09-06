szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az igazság órája

1 órája

Fricz Tamás: sorcsere kell a Tiszában, ha versenyben akar maradni (videó)

Címkék#Az igazság órája#Tisza Párt#Alapjogokért Központ#fricz tamás#Gajdics Ottó

Gajdics Ottó: Nagyon mély hatással lesz a társadalomra a Tisza szemérmetlen hazudozása.

MW
Fricz Tamás: sorcsere kell a Tiszában, ha versenyben akar maradni (videó)

Egy gyűlöletre alapozott párt, mint a Tisza az szélsőséges, fejtette ki Gajdics Ottó Az igazság órája műsorban

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

„A Tisza Párt politikusai előrehozott őszödi beszédeket tartanak folyamatosan, mint például Tarr Zoltán alelnök vagy Kollár Kinga európai parlamenti képviselő, de Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt is ide lehet sorolni” – kommentálta a Tisza Párt kiszivárgott brutális adóemelési terveit Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Fricz Tamás, az AK kutatási tanácsadója.

20250514_114236_HBCP4796
Magyar Péter, a Tisza párt elnöke és Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás:  MW

 A Tisza másodvonalbeli politikusai ezzel megkönnyítik a választók dolgát 

– mondta a politológus. 

Az egész társadalomra nagyon mély hatással lesz ez az egész 

– mondta a műsorban Gajdics Ottó, a Médiaworks főszerkesztője. 

Mert kiderült egy kormányra törekvő politikai alakulatról, hogy szemérmetlenül hazudik, és miközben adócsökkentésről beszél, brutális adóemelést tervez. Ez a lényege ennek az egésznek

 – foglalta össze. 

„A szélsőséges pártok támogatottsága mindig beleütközik egy üvegplafonba”

 – emlékeztetett Gajdics Ottó. 

És egy gyűlöletre alapozott párt, mint a Tisza az szélsőséges. Csak egy baj van: mégis nagyon sokan vannak. A Tiszában most összegyűlt mindenfajta szélsőség. A szélsőbalos is, a szélsőjobbos is, az egészen őrült változat is, és ezek összeadódnak. Szerintem ez sincs több 40 százaléknál, ugyanakkor a Fidesznek nagyon-nagyon keményen kell dolgoznia azért, hogy a szimpatizánsait aktivizálja, és nemcsak a szavazás napján, hanem előtte is, új politikai innovációkkal 

– mondta a Médiaworks főszerkesztője.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg:


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu