Tabutémák: mi az, amiről a Tisza Párt hallgat?
Magyar Péter pártja nem csak az adóemeléssel kapcsolatos terveket hallgatja el. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke elismerte, hogy az adóemelés-tervezetről, Ukrajnáról, az LMBTQ-kérdésekről, a migrációról sem beszélhetnek nyíltan,különben a választók elfordulnak tőlük.
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
„A Tisza Párt megpecsételte a saját, de a magyar nemzeti függetlenség miatt aggódó szimpatizánsai sorsát is akkor, amikor csatlakozott az EPP-hez” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek az Alapjogokért Központ vezető elemzője.
Tóth Erik úgy fogalmazott, hogy
a néppárt tavaly szövetséget kötött a szocialista és a liberális Renew frakcióval is annak érdekében, hogy a számukra fontos politikai ügyekben – háború, gender és migráció – a nekik tetsző, föderalista brüsszeli terveket tudják támogatni.
Emiatt a Tisza számára sincs menekülőút: Manfred Weber korábban világossá tette, hogy az EPP elkötelezett Ukrajna támogatása mellett. Politikai értelemben ez egyet jelent a gyorsított EU-csatlakozás támogatásával, az orosz–ukrán háború finanszírozásával és elhúzódásával is – vélekedett Tóth Erik. Mint mondta, a Tisza részéről így tudatos stratégia az, hogy a nekik kellemetlen, Magyarországon a többségi állásponttal szembehelyezkedő kérdésekben csendben maradjon a választásokig. – Magyar Péterék ugyanis pontosan tudják azt, hogy sem a háború, sem Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása nem olyan téma, amiből profitálni tudnának a brüsszeli kötöttpályás álláspont kihangsúlyozásával.
A Tisza-csomaggal Brüsszelnek akar megfelelni Magyar PéterKiszivárgott a Tisza Párt adóterve, háromkulcsos szja-t vezetnének be.
„Épp ellenkezőleg: a kellemetlen dolgokat elhallgatják, pont úgy, ahogy a többkulcsos szja-ról sem beszéltek. Arról sem tud a közvélemény semmit, hogy miből pótolnák az EU-s forrásokon túl azokat a javaslataikat, amik a költségvetésből több ezer milliárdnyi forrást vennének ki. Az szja-emelésre vonatkozó Tisza-adó ilyen értelemben csak a jéghegy csúcsa lehet”
– fejtette ki Tóth Erik.
Korábban Magyar Péter emberei támadták a rezsicsökkentés intézményét, illetve bírálták már a családtámogatási rendszert is, ami szintén rossz előjel – vélekedett az Alapjogokért Központ munkatársa.
A Tseber-ügy óta próbálja tisztára mosni magát a külföldi befolyásolási kísérletekről szóló, mai tudásunk szerint nem alaptalan kritikákkal szemben, de a háromkulcsos szja-tervezet kiszivárgásával, valamint az érdektelenségbe fulladó országjárással együtt kijelenthető: a nyarat a Tisza Párt elvesztette
– fogalmazott Tóth Erik, hozzátéve, az adóemelésre vonatkozó, sajtóhírek szerint belső felhasználásra készült javaslat ugyanakkor cseppet sem meglepő.
„A Tisza választási ígéretekben gazdag, de valós, érdemi alapot rendre nélkülöző javaslatokat fogalmaz meg”
– mondta.
Ennek a nagylelkűnek tűnő adományozásnak és hitegetésnek megvan az árnyoldala is, amiről nem akarnak beszélni: honnan vesznek el pénzt? Amíg a jobboldali politikacsinálás alapja az, hogy kinek és mennyit adjanak pluszban, addig a liberális-progresszív felfogás azt nézi, hogy kitől és mennyit vegyenek el. A Tisza is ezt a hagyományt vinné tovább
– hangsúlyozta Tóth Erik.
Felidézte, Tarr Zoltán korábban arról beszélt, hogy „sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is, és ez megint abból fakad, hogy ha valaminek a tagjai vagyunk, akkor ne kérdőjelezzük meg folyamatosan azt, hogy a tagságunkból fakadó és vállalt kötelezettségeket, álláspontokat hogyan és milyen módon képviseljük” – Magyar Péter pedig úgy fogalmazott, hogy
egy „pici” szuverenitásról le lehet mondani a brüsszeli elvárások teljesítése érdekében
– mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője.
Arra is kitért, hogy a protestszavazókat maga köré csoportosító ellenzéki párt nem kíván sem programot, sem részletkérdéseket tisztázni a választások előtt.
A Nemzet hangja nevű aláírásgyűjtő akció igazolta, hogy nem számít a saját szimpatizánsok véleménye sem fajsúlyos kérdésekben: így bár az azt kitöltők többsége támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, Magyar Péter idehaza azt próbálja elhitetni a bizonytalan választókkal, hogy ebben a kérdésben ő szabad kezet kap az Európai Néppárt és a nyugati progresszív elképzelések megvalósítása alól. Miközben pontosan tudni lehet, hogy az ő szava ebben a tekintetben fikarcnyit sem számít
– emelte ki.
