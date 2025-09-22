1 órája
Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza Párt
Magyar Péterék új gazdasági frontembere szerint most túl sok pénzzel támogatja a kormány a hazai cégeket.
Kármán András és Magyar Péter
Túl sok pénzzel támogatja az állam a vállalkozásokat, éppen ezért a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná a Tisza Párt új gazdasági frontembere, Kármán András egy kiszivárgott prezentáció szerint – írja a Magyar Nemzet a Mandiner cikkére hivatkozva. A lap birtokába kerültek Kármán a Corvinus egyetemen tartott előadásának diái. Az előadást mindössze egyetlen nappal azután tartotta a közgazdász, hogy Magyar Péter bemutatta őt a párt kötcsei rendezvényén.
A Tisza Párt gazdasági arca szerint a keresletvezérelt növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált. Szerinte az alacsony adók és adókedvezményekkel való kompenzálás elhibázott döntés.
Kármán arról beszélt, hogy régiós összehasonlításban „kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya, amit csak részben magyaráznak az EU-s támogatások”.
Innen tehát az előadás szerint jelentős pénzeket lehetne megtakarítani, ami nem más lenne, mint pénzelvonás. A Tisza Párt eddig korábban mindig csak arról értekezett, hogy a kormányzati kiadásokat nyirbálnák meg, az, hogy a vállalkozásoktól elvennének pénzeket, merőben új és megdöbbentő tervezet – írta a Mandiner.
Kármán András egyébként nemrég a HVG-nek adott interjújában is folyamatosan támadta a magyar gazdasági modellt, a nagy német autógyárak, a BMW, a Mercedes vagy az Audi innovációit mindössze összeszerelőüzem-modellként jellemezte.
Szintén ebben az interjúban fakadt ki azon, hogy véleménye szerint a magyar adórendszer aránytalan.
