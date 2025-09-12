szeptember 12., péntek

Kabaré

1 órája

A Tisza nyíltan a rezsicsökkentés ellen fordult

Címkék#magyar Péter#dokumentum#energia

Magyar Péter pártja szerint a rezsicsökkentés csak illúzió.

MW
Magyar Péter

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A Tisza Párt a Facebookon arról írt, hogy a rezsicsökkentés valójában nem jelent tartós könnyebbséget, és a magyar háztartások átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag. Magyar Péter kijelentése szerint a rezsicsökkentés is „egy humbug” – írja az Origo alapján a Magyar Nemzet.

A kormány szerint olcsóbb az energia 

A kormány álláspontja szerint a rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok többsége a legolcsóbb lakossági energiatarifát fizeti az EU-ban.

 Az energiapolitika eredményeire hivatkozva a kabinet azt hangsúlyozza, hogy a Tisza Párt elhallgatja ezeket a tényeket, miközben Brüsszelben már ígéretet tett az uniós, árnövelő irányelvek átvételére.

Adóemelési tervek is előkerültek 

A kormányközeli értékelések szerint a rezsicsökkentés eltörlésével párhuzamosan a Tisza adóemelésekre készül. 

A pártvezetők nyilatkozataira és kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva azt állítják: többkulcsos személyi jövedelemadó, 25 százalékos társasági adó, valamint sávos tőkejövedelem-adó szerepel a tervek között. Ezek a változtatások nemcsak a magas keresetűeket, hanem az átlag alatti jövedelműeket is sújtanák.

A teljes cikkért kattintson. 

 

