35 perce
Transznemű partnere volt Charlie Kirk merénylőjének
Charlie Kirk feltételezett gyilkosa, Tyler Robinson élettársáról kiderült, hogy épp nemváltáson megy át.
Charlie Kirk feltételezett gyilkosa, Tyler Robinson transznemű partnerrel élt együtt, aki éppen férfi-nő átalakuláson ment keresztül – írja a The New York Post hatósági értesüléseire hivatkozva a Magyar Nemzet.
Az illető, akinek kilétét még nem hozták nyilvánosságra a hatóságok, teljes mértékben együttműködik az FBI-jal a konzervatív aktivista meggyilkolásával kapcsolatos nyomozásban – közölték bennfentes források.
Az üzenetek, amelyeket a transznemű személy Robinsonnal váltott, segítették a szövetségi hatóságokat a gyilkossággal vádolt személy elfogásában.
Hogy milyen információk voltak a gyilkos és a partnere között váltott üzenetekben, megtudhatja IDE KATTINTVA a Magyar Nemzet cikkéből, ahogy azt is, milyen párbeszéd zajlott a konzervatív aktivista, Charlie Kirk és egy, az előadásán részt vevő személy között, amikor a halálos lövés eldördült.
Merénylet áldozata lett Charlie Kirk, Donald Trump szövetségese – Orbán Viktor is kifejezte részvétét