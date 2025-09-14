szeptember 14., vasárnap

Megállapodás

Brüsszel megkerülné a magyar vétót Ukrajna ügyében

Megállapodás született az Európai Unióban arról, hogyan lehet előmozdítani az Ukrajnával való közeledést, annak ellenére, hogy Magyarország egyelőre nem változtatott a vétójogával kapcsolatos álláspontján – számolt be ukrán hírforrások alapján az Origo. Brüsszel tervéről, hogy új módszerekkel próbálja gyorsítani Ukrajna EU-integrációját, kikerülve Magyarország vétóját, Tarasz Kacska európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes nyilatkozott.

Brüsszel megkerülné a magyar vétót Ukrajna ügyében

Kikerülné a magyar vétót az EU Ukrajna csatlakozása ügyében

Forrás: AFP

Fotó: Simon Wohlfahrt

Az Európai Unióban megállapodás született arról, hogyan lehet előmozdítani az Ukrajnával való közeledést, annak ellenére, hogy Magyarország egyelőre nem változtatott a vétójogával kapcsolatos álláspontján – számolt be a RBC-Ukrajina Tarasz Kacska európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes nyilatkozatára hivatkozva.

Tarasz Kacska (balra), Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese érkezik az Európai Unió európai minisztereinek informális miniszteri találkozójára Koppenhágába, Dániába, 2025. szeptember 2-án
Fotó: Thomas Traasdahl  / Forrás: Ritzau Scanpix / AFP

Kacska elmondta, hogy

 az Európai Unió beleegyezett abba, hogy Ukrajna és Moldova esetében egyedi eljárást alkalmazzon – olyat, amely nem volt jellemző a Nyugat-Balkán országaira, amelyek szintén vétókkal és különféle szomszédos követelésekkel szembesültek.

Az EU hagyományos politikája az, hogy meg kell győzni az adott tagállamot, és amíg ez nem sikerül, addig a blokkolás fennmaradhat. Ez tarthat két hétig, de akár tíz évig is

– magyarázta a miniszterelnök-helyettes.

Mint ismert, a hagyományos eljárás szerint a blokk ideje alatt minden technikai előkészítő folyamat leáll, ám Ukrajna esetében ez nem így történik. Jelenleg már biztos, hogy szeptember 30-ig Kijev és az Európai Bizottság befejezi a szűrési egyeztetéseket, amelyek a tárgyalások előkészítő szakaszát jelentik – írja az RBC Ukraine-ra hivatkozva az Origo. 

Egyedülálló helyzetben vagyunk: a tagállamok és az Európai Bizottság is azt mondják, hogy Ukrajna esetében nem lehet leállás… Különösen a tagállamoknak kell meghatározniuk az úgynevezett benchmarkokat (a tárgyalási klaszterek megnyitásának feltételeit), anélkül, hogy megvárnák a magyar fél hozzájárulását. Ez valóban rendkívüli helyzet

– idézte Kacska nyilatkozatát a hírportál. 

A teljes cikkért KATTINTSON!

