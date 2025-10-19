október 19., vasárnap

Teljesítményarányos bérezés

1 órája

Már 6000 tanár keresete emelkedett egymillió forint fölé

Címkék#pedagógus#Rétvári Bence#fizetés

A teljesítményarányos bérezéssel már 6000 tanár keresete emelkedett egymillió forint fölé – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára vasárnap az MTI-vel.

Már 6000 tanár keresete emelkedett egymillió forint fölé

Illusztráció

Forrás: MW

Fotó: Huszár Márk

Rétvári Bence közleményében kifejtette: idén szeptembertől élesedett a tanárok teljesítményarányos illetményrendszere. Az új életpályának fontos eleme, hogy a bér és a teljesítmény szorosabban kapcsolódik össze. Aki többet tesz a diákokért, az most már többet is tud keresni.

A változás fő nyertesei a gyerekek, mert így rájuk több figyelem hárul

– emelte ki az államtitkár.

RÉTVÁRI Bence
Rétvári Bence, Belügyminisztérium parlamenti államtitkára
Fotó: Kocsis Zoltán / Forrás: MTI

Tájékoztatása szerint 

az egymillió forint feletti fizetéssel rendelkező 6008 pedagógus közül 2189 nem vezető beosztású, 2014 igazgató és 1805 igazgatóhelyettes.

A tanári béremelés tavaly 32,2 százalékos, idén januárban 21,2 százalékos mértékű volt. Ezt növelte az idén szeptembertől folyósított teljesítménybér. Ez az igazgatók értékelése alapján megállapított teljesítményértékelés után járó illetményemelés. Az első megemelt bért október első napjaiban kapták meg a tanárok, tanítók – ismertette.

Az államtitkár hangsúlyozta: 

négy év alatt megduplázódott a tanárok, tanítók, óvónők bére. A történelmi léptékű béremelésnek köszönhetően a tanári átlagbér idén eléri a 850 ezer forintot.

Jelezte, hogy a béremelés folytatódik: januárban annyival fognak emelkedni a tanárbérek, amennyivel a diplomás bérek emelkedtek.

Rétvári Bence fontosnak nevezte, hogy a magyar családok gyermekeit olyan tanárok tanítsák, akik anyagilag is megbecsülve érzik magukat.

Ma már biztosabb a tanárutánpótlás is, mert a megemelt fizetés több ezer pedagógust és új fiatalt vonzott a tanári pályára. A minőségi bérpótlék pedig a legjobbak pályán tartását segíti, ami a jövő nemzedék iskolai nevelése szempontjából kulcsfontosságú

– írta a politikus.

A tanári pálya ma már nemcsak hivatás, hanem stabil, tervezhető és anyagilag megbecsült életút is. Akik pedig szívvel-lélekkel az átlagosnál többet foglalkoznak a diákokkal, azok magasabb fizetésre számíthatnak

 – közölte Rétvári Bence.

 

