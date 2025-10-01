október 1., szerda

A magyar társadalom elutasítja, hogy Ruszin-Szendi fegyvert viseljen

Címkék#fegyver#Ruszin-Szendi Romulusz#rendezvény

A magyarok többsége helyesli, hogy visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét, miután a Tisza Párt politikusa több nyilvános rendezvényen is fegyverrel jelent meg. A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint a választókorúak csaknem kétharmada elutasítja, hogy politikusok közéleti eseményeken fegyvert viseljenek.

MW
A magyar társadalom elutasítja, hogy Ruszin-Szendi fegyvert viseljen

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakpolitikusa

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Mint az ismert, Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője több nyilvános rendezvényen fegyverrel jelent meg, ami a magyar jog szerint tiltott. A felháborodást követően a hatóságok visszavonták fegyverviselési engedélyét. A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása azt vizsgálta, hogyan vélekedik a magyarok többsége az esetről.

Ruszin-Szendi Romulusz  kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak
Forrás: Képernyőfotó

A kutatás eredményei szerint 

a felnőtt népesség 65 százaléka, azaz csaknem kétharmada szerint elfogadhatatlan, hogy egy politikus fegyvert viseljen egy közéleti rendezvényen, és mindössze a választókorúak 29 százaléka hunyna szemet ilyen esetben.

Fotó: Nézőpont Intézet

Ezeket az eredményeket látva nem meglepő, hogy a magyarok többsége (51 százalék) támogatja a hatóságok döntését, amellyel visszavonták a Tisza Párt politikusának fegyverviselési engedélyét, míg 42 százalék ellenzi a lépést. 

Fotó: Nézőpont Intézet

A Ruszin-Szendi Romuluszhoz köthető legutóbbi, ezúttal fegyverviselési ügy láthatóan a legtöbb magyar választóhoz eljutott és véleményt is formáltak a történtekről, mert csupán 6, illetve 7 százalékuk nem tudott vagy akart válaszolni a fenti kérdésekre.

 

