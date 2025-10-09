október 9., csütörtök

Alapjogokért Központ

1 órája

Elég egy rossz választás, és Magyarország is bevándorlóország lesz

Címkék#Szánthó Miklós#Európai Néppárt#Alapjogokért Központ#migráció#Magyar Péter

Elég csak egy rossz választás, és Magyarország is bevándorlóországgá válik, akinek fontos a hazája érdeke, az meg akarja őrizni Magyarország biztonságát – mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk… elnevezésű kampánysorozat keretében tartott sajtótájékoztatón.

MW
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója az Európai Bizottság magyarországi képviseletének irodájával szemben a Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk… elnevezésű kampánysorozat keretében tartott sajtótájékoztatón 2025. október 9-én

Forrás: MTI

Fotó: Bruzák Noémi

Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ szeptember közepén elindított, a migráció veszélyeiről szóló kampánya részeként tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Európai Bizottság a nagymestere a brüsszeli tervnek, amelynek központi eleme a migráció, annak legalizálása és szervezése – tudósított a Magyar Nemzet. 

Mindenki láthatja, hogy Magyarország ma biztonságos ország, de elég egy rossz döntés és mi is bevándorlóországgá válunk

– hangsúlyozta.

Azt mondta, az Európai Bizottság egyik cinkostársa Manfred Weber, az Európai Parlament (EP) „balliberális többségének a vezetője”, aki szerint a migrációra szükség van, és az nem túl nagy probléma, hogy az európai városoknak egy kicsit megváltozik a képe. Manfred Weber Magyar Péter „nagy támogatója”, hiszen az Európai Néppárt frakciójában ül Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Továbbá az EP balliberális többsége volt az, amely pár nappal ezelőtt meg is mentette Magyar Pétert – jegyezte meg az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szavai szerint

Magyar Péter főnökei Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, tőlük kapja az utasításokat. 

A Tisza Párt az EP-ben Manfred Weber utasítására megszavazta a migrációs paktum felgyorsítását, továbbá azt, hogy Magyarország ne kaphasson több pénzt a határvédelemre – mondta Szánthó Miklós. Megjegyezte azt is: a Tisza Párt szakértője nemrég arról beszélt, hogy a határkerítés csak „egy felesleges presztízsberuházás”.

„Ez tehát az a brüsszeli rém team”, amely tavaly nyár óta Magyarországot egyszeri kétszázmillió és napi egymillió euró bírságra büntette

 – mondta Szánthó Miklós. 

Rámutatott: 

a mai napig 684 millió euróra, azaz 273 milliárd forintra büntették az országot, csak azért, mert védi a határait. Mindez azt jelenti, hogy minden egyes magyar család zsebéből 104 ezer forintot vettek ki a mai napig. 

Magyar Péteréké tehát az az igencsak kétes bravúr, hogy úgy sikerült megsarcolni a magyar családokat, hogy nincsenek is kormányon

– fogalmazott.

 Ezután kiemelte, 

az elmúlt időszakban Nyugat-Európában történtek fényében mindenki beláthatja: „a legnagyobb fakenews a világon az, hogy a migráció jó”.

 Aki szerint a migráció jó dolog, annak fontosabb az igazodási kényszer, mint a saját hazájának az érdeke – tette hozzá. Elmondta, fotókiállítás is szerveztek az Európai Bizottság magyarországi képviseletének irodájával szemben arról, hogy mit is jelentett Magyarországon tíz évvel ezelőtt a migráció Röszkénél és a Keleti pályaudvarnál, valamint mit jelent ma Nyugat-Európában:

erőszakot, terrort, antiszemitizmust, bűnözést, keresztény- és zsidóellenességet, és no-go zónákat.

Apáti Bence véleményvezér az olasz és francia városokban átélt személyes élményeit elevenítette fel – felszólalását, és a teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

