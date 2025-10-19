E.ON
Rengeteg magyar településen várható áram- és gázszünet: itt a lista
Nyilvánosságra hozta az E.ON azoknak a településeknek a listáját, amelyeket érint az október végéig érvényes áramszünet.
A szolgáltatáskiesés néhol csak bizonyos településrészeket vagy egy-egy utcát érint, de lesznek helyek, ahol az egész településen áramszünet várható – írja a Magyar Nemzet. Az E.ON tájékoztatása szerint négy településen a gázszolgáltatás is szünetelni fog.
A szolgáltató által közzétett listában pontosan megjelölték, hogy mikor és hol lesz áramszünet.
Az érintett települések hosszú listáját, a pontos helyszíneket és időpontokat ITT olvashatja.
