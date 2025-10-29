Bejelentették Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának időpontját

Orbán Viktor miniszterelnök Rómában újságíróknak nyilatkozva beszélt arról, hogy hamarosan az Egyesült Államokba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel fog tárgyalni.

Most a pontos időpontra is fény derült. A Bloomberg hírügynökség forrása szerint

Donald Trump november 8-án tervezi találkozását Orbán Viktorral.

A forrás szerint ugyanakkor a találkozó helyszínét még nem véglegesítették.