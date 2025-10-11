október 11., szombat

Dübörög a kényszersorozás

1 órája

Egyre brutlisabb az ukránok mozgósítása, ezúttal egy rokkant férfit hurcoltak el (videó)

Címkék#orosz-ukrán háború#kényszersorozás#Ukrajna

Továbbra is folytatódik Ukrajnában a kényszersorozás, a területi hadkiegészítő központok tisztjei egyre kegyetlenebbek. Videófelvételek tanulsága szerint ezútta legy rokkant férfit hurcoltak el a frontra.

MW
Fotó: Ukrán 65. önálló gépesített dandár sajtószolgálata

Újabb megrázó felvétel született az ukránok kényszersorozásáról – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A hírportál emlékeztetett: Ukrajnában folyamatosak a toborzások, a területi hadkiegészítő központok (TCK) tisztjeinél pedig egyre gyakrabban fordul elő, hogy nem válogatnak az eszközök között. 

Most arról kezdtek el felvételek terjedni a közösségi oldalakon, hogy a toborzók öten támadnak egy rokkant férfira, tuszkolnak be egy autóba, hogy elhurcolják a frontra.

 

