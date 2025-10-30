Fidelitas: ez nem a mi háborúnk, mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért! (videó)

A szervezet képviselői emlékeztettek: a háborút támogató ellenzéki párt politikusa egy korábbi fórumon arról beszélt, hogy visszaállítaná a sorkatonaságot, a magyar fiatalokat pedig azonnal berántaná katonának.

Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, nem leszünk egy tőlünk teljesen független háború áldozatai!

– hangoztatták a sajtótájékoztató szervezői, emlékeztetve egyúttal arra, hogy a Fidelitas nemrégiben petíciót indított a sorkatonaság ellen, amelynek aláírására kérik a magyar fiatalokat.