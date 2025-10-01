Kémkedésre is buzdíthat a Tisza Párt mobilalkalmazása

A Tisza Világ alkalmazás felhasználóira kiemelt felelősség hárul, ha titokban rögzített felvételeket készítenek és tesznek közzé, ugyanis azok közlése felveti a tisztességes adatkezelés elvének a megsértését – állapította meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) közleménye, amelyet a szervezet Magyar Péterék applikációjának adatvédelmi megítéléséről adott ki, Péterfalvi Attila elnök aláírásával. Mint a NAIH közölte, a Tisza Világ appban az egyik tartalomgyártási feladat során olyan felvételeket kell a felhasználónak készítenie és a közösségi médiában vagy videómegosztó oldalakon közzétennie, amelyen más személyek felismerhetővé válnak, politikai véleményük, foglalkozásuk, vagy épp egészségi állapotuk nyilvánosságra kerülhet. Mindezt úgy kell végezniük, hogy azzal kapcsolatban

az alkalmazás általános felhasználási feltételei (ÁFF) minden felelősséget a felhasználóra hárítanak, nekik kellene a jogszerű adatkezelés összes körülményét ismerni és kialakítani.

Kiemelten kockázatos Tisza-kihívások

A NAIH az alkalmazásban található három kihívást is kiemelten kockázatosnak minősített adatvédelmi szempontból:

A Fotózd le Magyarországot kihívás egészségügyi ellátást nyújtó, vagy igénybe vevő páciensek; játszótéren, óvodákban tartózkodó gyermekek; munkát végző személyek és más élethelyzetek – a képkészítésről akár nem is értesülő személyek – fotózására, a képek nyilvános közzétételére buzdít.

A Forgass a Tiszának keretében a párt rövid videókat kér rögzíteni arról, ahogy a felhasználó a településen élő embereket megszólít, kérdéseket tesz fel nekik, akik sem a videó készítésének céljáról, közzététel módjáról előre nem feltétlenül értesülve érzékeny adatokat oszthatnak meg a kérdezővel magukra vagy más személyekre vonatkozóan.

A Beszélj a családoddal a változásról kihívás már nyíltan különleges személyes adatok gyűjtését, tárolását, megosztását írja elő, amikor

a szülők, nagyszülők politikai véleményének befolyásolására, egyben a velük folytatott személyes vita rögzítésére és közzétételére hívja fel a felhasználókat.

Magyar Péterék a felhasználókra tolják a felelősséget

Ezek miatt a hatóság arra figyelmeztetett, hogy más személyről a kihívásokban történő részvétel érdekében fénykép, videó- vagy hangfelvétel készítése, és annak közzététele az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatálya alá tartozó adatkezelésnek tekinthető, az már nem eshet a magáncélú kivételi körbe.

Ebből fakadóan, ha a felhasználó az alkalmazás felhívására egy másik személy tudomása nélkül, róla titokban fényképet készít, vagy jogalap nélkül az elkészített felvételt felhasználja, például azt közzéteszi, akkor őt terhelik a GDPR szerinti jogkövetkezmények.

Az interneten közzétett felvételeket, különösen ha azokat az applikáció üzemeltetőjének is továbbították már kivételesen nehéz törölni, minden azt átvevő forrásból eltávolítani, ha az azon szereplő érintettek visszavonnák a hozzájárulásukat, akár évek múlva rájönnének a megosztott felvételek őket érintő hatásaira – írták.