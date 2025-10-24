Kiszelly Zoltán: a Békemenet megrengette az ellenzéki közvélemény-kutatások hitelét

Elmondta, az ellenzéki szavazók, vagy az ország nem lett okosabb, mert Magyar Péter továbbra sem beszélt az adóterveiről, a Tisza Párt Ukrajnához való viszonyáról.

Miközben a kormánypárti tömeg megerősítette a békepárti politikáját, a másik oldalon az ellenzéki tüntetők a sötétbe ugranak, mert nem tudják, hogy a kormányváltás után mit kapnak

– jelentette ki a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Hozzátette, a Békemeneten látott tömeg az ellenzéki közvélemény-kutatókba vetett bizalmat is megrengeti: a balliberális kutatók ugyanis rendre arról közölnek kutatásokat, hogy a Tisza Párt vezet, a számháborút mégis a kormánypártok nyerték meg csütörtökön.

A Tisza-szavazóknak is kell a megerősítés, ahogy a kormánypártiaknak is. De fontos kiemelni, hogy Magyar Péterék a lendületet nem azért veszítették el, mert nincs elég támogatójuk, 35 százalék körüli támogatást mérnek a megbízható kutatások. Az adótervek miatt veszítették el a támogatásukat, és amiatt, mert nem őszinték, nem mondják el a valóságot. Ez nem fog változni, mert Tarr Zoltán szerint ha elmondanák, hogy mire készülnek, akkor megbuknak

– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.

Az igazgató szerint

október 23-át egyértelműen a kormánypárt nyerte meg,

mert az ellenzéki közvélemény-kutatásokkal szemben óriási tömeget tudott az utcára vinni, így pedig semlegesítette azt az állítást, hogy alig támogatják a kormánypártokat.

Azért is a Fidesz lett a nap győztese, mert miközben a Fidesznek működött a mozgósítása, addig a Tisza Pártnak előre keretezni kellett a történteket. Magyar Péterék már előre készültek a kudarcra: útakadályokat emlegettek, azt állították, hogy nem tudnak buszokat bérelni, sőt azt is felvetették, miért nem ingyenes a MÁV

– mondta Kiszelly Zoltán.

