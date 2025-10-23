Orbán Viktor: a Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma (videó)

Viktor, Viktor! skandálás köszöntötte az október 23-i állami ünnepség színpadán Orbán Viktort. A miniszterelnök egy percig el sem tudta kezdeni a beszédét, akkora tapsot kapott. – Ez már az űrből is látszik – utalt a tömeg nagyságára a miniszterelnök beszéde elején. – Isten hozta a szabadság vándorait – köszöntötte az ünneplő magyarokat Orbán Viktor. Így méltatta az ünneplőket: zászlót, hitet, és reményt hoztatok magukkal, éppúgy, mint 1956-ban – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor a Kossuth téren mond ünnepi beszédet

Fotó: Kurucz Árpád

Zászlók

– Ma nem fegyver dördül, hanem ének szól. Nem vér hullik, hanem zászlók lobognak – tette hozzá. A kormányfő kiemelte, hogy megmutatják a világnak, Magyarország nem felejt, nem engedi el hősei kezét és bármikor képes újakat teremteni.

Isten hozta a Békemenetet, Magyarország legnagyobb politikai erejét – fogalmazott Orbán Viktor, majd a békemenetet Európa legnagyobb nemzeti mozgalmának nevezte.

Mint fogalmazott, 16 évig, és ki tudja még meddig képesek voltak kormányon tartani Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányát, képesek voltak megalkotni Európa egyetlen nemzeti alkotmányát, képesek voltak megvédeni a határokat, és Magyarországot megtartani Európa migránsmentes országaként.

Képesek voltak emellett egyetlenként kizavarni az iskolából az LMBTQ-aktivistákat, megvédve ezzel a gyerekeket. A kormányfő köszönetet mondott mindezekért.

Azt mondta, Európa számos pontján mindent megtennének egy ilyen országért. Azt mondta, nekünk nem kellett odaadnunk a fél karunkat, sem éveket az életünkből, mert a magyarok kiálltak magukért.

Úgy vélekedett, méltó és igazságos, hogy éppen a Békemenet ünnepli a Kossuth téren a forradalom őseit. Ez volt az a pillanat, amikor egy nemzet újra hinni mert önmagában. Azt mondta, nincs lehetetlen, csak kishitű, és cselekvőképtelen kormányok vannak. Ezért ma nem csak emlékeznek, hanem folytatják, amit az '56-osok elkezdtek.

A magyarok nélkül sohasem bukott volna meg a kommunizmus

A miniszterelnök szerint, amikor a magyar szív megdobban, azt meghallja az egész világ. 1956-ban is meghallotta, és bele is remegett. Budapest példát adott a rab nemzeteknek – húzta alá Orbán Viktor, majd leszögezte, hogy a magyarok nélkül sohasem bukott volna meg a kommunizmus.