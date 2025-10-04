Lezárták a müncheni repülőteret, mivel ismeretlen eredetű drónt észleltek

A szövetségi rendőrség közlése szerint vizsgálják, hogy valóban pilóta nélküli repülő szerkezeteket láttak-e a müncheni repülőtéren. A repülőtér a honlapján közölte, egyelőre nem erősítették meg, hogy drónokat láttak. A német légiirányítás (DTC) elővigyázatosságból felfüggesztette a légiközlekedést mindkét fel- és leszállópályán – írta a Magyar Nemzet.

Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Steven Knap

Az intézkedés a péntekre virradó éjszaka számos érkező és induló járatot érintett Németország második legnagyobb repülőterén. Egy Londonba tartó járat kapitánya azt mondta az utasoknak, hogy a járatot azért törölték, mert drónokat észleltek a fel- és leszállópályák közelében, és a levegőben rendőrségi helikoptereket is láttak.

Az ismeretlen eredetű drónok miatt a repteret lezárták, illetve a járatokat a közeli Nürnberg és Stuttgart repülőterére irányították át.

Az incidens mintegy háromezer embert érintett. Több százan töltötték tábori ágyakon az éjszakát a terminálokon. A forgalom a kora reggeli órákban indult újra.

Az európai légiközlekedésben az elmúlt hetekben többször alakult ki káosz, mert drónokat láttak. Alexander Dobrindt német belügyminiszter pénteken ígéretet tett arra, hogy olyan törvényt nyújtanak be, amely megkönnyíti a rendőrség számára, hogy felkérje a hadsereget drónok lelövésére.