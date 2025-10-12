október 12., vasárnap

Elzavarják

27 perce

Menczer Tamás: Áprilisban a Tisza megy a politikatörténet szemétdombjára

Címkék#Tisza Párt#Menczer Tamás#választás

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt hazudik, le akarja nyúlni a magyarok pénzét, de az emberek jól látják, ki képviseli az érdekeiket, és ki az, aki idegen érdekeket képvisel.

MW
Menczer Tamás: Áprilisban a Tisza megy a politikatörténet szemétdombjára

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

Áprilisban Magyar Péter és a Tisza megy a magyar politikatörténet szemétdombjára, derék elődei, az SZDSZ és a Momentum mellé, ahova valók, és ott majd Fekete-Győr Bandival, aki szintén ráér, lehet majd zsugázni, és el lehet majd tölteni az időt a vesztesek és a magyar érdeket elárulók társaságában, ugyanis a magyarok mindig elzavarták és a magyar politikatörténet szemétdombjára hajították azokat, akik idegen érdeket képviselnek – közölte videójában Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. 

A politikus hozzátette: A magyarok nem hülyék, csak a Tisza nézi az embereket hülyének, átver, hazudik és le akarja nyúlni a pénzed, de a magyar emberek nem hülyék, ők jól látják, hogy ki az a politikus és melyik az a párt, amely a magyar emberek érdekeit képviseli és kiáll amellett, és ki az, aki idegen érdekeket képvisel már csak azért is, mert a mentelmi jogával fogják, meg egyébként is hozzájuk kötődik. A magyar emberek az ilyeneket mindig elzavarják.

 

