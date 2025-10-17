október 17., péntek

Recept a sikerhez

1 órája

Menczer Tamás elárulta, mire volt szükség a budapesti békecsúcshoz

Címkék#Budapesti Békecsúcs#Menczer Tamás#Orbán Viktor

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyarország történelmet csinál.

MW
Menczer Tamás elárulta, mire volt szükség a budapesti békecsúcshoz

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: MTI

Fotó: Lehoczky Péter

Ha békét akarsz és kitartó vagy, ahogy Orbán Viktor, akkor az eredmény is megérkezik! – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató hozzátette: Jön a Budapesti Békecsúcs! Magyarország történelmet csinál.

 

