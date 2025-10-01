2 órája
Elrajtolt a nemzeti konzultáció: mindenki véleményezheti a Tisza-adót
Az ívek postázásával megkezdődött a közteherviselésről, az adózásról, a rezsicsökkentésről, valamint a társasági adóról is szóló nemzeti konzultáció, amelyről Orbán Viktor Kötcsén beszélt először, reagálva a Tisza Párt adóemelési terveire.
Megkezdődött a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése (illusztráció)
Forrás: MTI
Fotó: Kocsis Zoltán
Most azért indítunk nemzeti konzultációt, mert családbarát adóforradalmat indítunk. Adómentes csed és gyed, szja-mentesség a három-, majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény
– idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor bejelentését.
A kormányfő hozzátette:
Az ellenfeleik megint egy másik úton járnak. Emelnék a jövedelemadót és a társasági adót, elvennék a családi kedvezményeket. Ráadásul mindezt titkolják. Ez a Tisza-adó.
„A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat”
– jelezte a miniszterelnök. Hozzátette: ha az emberek velük lesznek, akkor megint meg fogják csinálni.
A brüsszeli Tisza-fiúk pedig mehetnek a csudába
– üzente a kormányfő.
A nemzeti konzultáció öt kérdése
- Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
- Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?