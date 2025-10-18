október 18., szombat

Megadóztatnák a nyugdíjakat

48 perce

Nyugdíjasoknak drága lesz a Tisza-csomag: milliós veszteség is elképzelhető

Címkék#Tisza Párt#Simonovits András#nyugdíjrendszer

A Tisza Párt legfrissebb elképzelései a nyugdíjak területét érintik. Egy párttanácsadó elszólása szerint a Tisza hatalomra jutása esetén valószínűleg jelentősen megadóztatnák a nyugdíjakat. A szakértők szerint a javaslat nem hozna számottevő bevételt az államnak, miközben egyes nyugdíjasok éves szinten akár több mint egymillió forintot is veszíthetnének a tervezet miatt.

MW
Nyugdíjasoknak drága lesz a Tisza-csomag: milliós veszteség is elképzelhető

Illusztráció

Forrás: MW

Fotó: Huszár Márk

A Tisza Párthoz közel álló Simonovits András közgazdász több alkalommal is beszélt a nyugdíjrendszer átalakításáról. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában a választás megnyerését követően a Nők40 program megszüntetése és a nyugdíjkorhatár emelése mellett foglalt állást. Legutóbb pedig arról beszélt: a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene őket, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A Tisza körüli más szakértők szintén a nyugdíjak visszafogását támogatják – írja a Magyar Nemzet.

Simonovits András
Forrás: Ellenpont

Simonovits András a 24.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy szerinte a legnagyobb nyugdíjakat 10-20 százalékos adóval kellene sújtani.

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója A Magyar Nemzetnek azt mondja, konkrét sávokról nem tud. A nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások átlagos összege idén 222 ezer forintot, az átlagos öregségi nyugdíj pedig 242 ezer forintot tesz ki havonta a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, míg az átlagos összegek feletti, nagyjából 260 ezer forint havi összeg feletti saját jogon járó nyugdíjat, ellátást 700 ezren kapnak 2025-ben Magyarországon.

A legmagasabb, havi 500 ezer forint feletti összegű nyugdíjra összesen 77 ezren jogosultak ma Magyarországon.

Szerinte akár az átlagnyugdíj felettieket is érintheti a tervezet, de valószínűbb a magasabb határ felettiek megadóztatása.

Mit jelentene ez a nyugdíjasoknak anyagilag? 

Pásztor Szabolcs számításai szerint 

  • átlagnyugdíj esetén a 10-20 százalékos adó, a 240 ezer forintos nyugdíjat alapul véve havi szinten 24 ezer–48 ezer forintot, évente, a 13. havi nyugdíj nélkül 288–576 ezer forintot jelenthetne mínuszban.
  • Átlag felett számolva, mondjuk egy 260 ezer forintos nyugdíj esetében havi 26 ezer–52 ezer, éves szinten 312–624 ezer forint kieséssel számolhatna a nyugdíjas, 
  • ha valaki pedig 500 ezer forint havi nyugdíjat kap, akkor havi 50 ezer–100 ezer, éves bontásban 600 ezer és 1,2 millió forint közti adót vonnának le tőle.

A részletekért kattintson IDE!

