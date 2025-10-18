48 perce
Nyugdíjasoknak drága lesz a Tisza-csomag: milliós veszteség is elképzelhető
A Tisza Párt legfrissebb elképzelései a nyugdíjak területét érintik. Egy párttanácsadó elszólása szerint a Tisza hatalomra jutása esetén valószínűleg jelentősen megadóztatnák a nyugdíjakat. A szakértők szerint a javaslat nem hozna számottevő bevételt az államnak, miközben egyes nyugdíjasok éves szinten akár több mint egymillió forintot is veszíthetnének a tervezet miatt.
Illusztráció
Forrás: MW
Fotó: Huszár Márk
A Tisza Párthoz közel álló Simonovits András közgazdász több alkalommal is beszélt a nyugdíjrendszer átalakításáról. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában a választás megnyerését követően a Nők40 program megszüntetése és a nyugdíjkorhatár emelése mellett foglalt állást. Legutóbb pedig arról beszélt: a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene őket, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A Tisza körüli más szakértők szintén a nyugdíjak visszafogását támogatják – írja a Magyar Nemzet.
Simonovits András a 24.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy szerinte a legnagyobb nyugdíjakat 10-20 százalékos adóval kellene sújtani.
Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója A Magyar Nemzetnek azt mondja, konkrét sávokról nem tud. A nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások átlagos összege idén 222 ezer forintot, az átlagos öregségi nyugdíj pedig 242 ezer forintot tesz ki havonta a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, míg az átlagos összegek feletti, nagyjából 260 ezer forint havi összeg feletti saját jogon járó nyugdíjat, ellátást 700 ezren kapnak 2025-ben Magyarországon.
Elmebetegségnek tartja a tiszás közgazdász, hogy a nők büntetlenül mehetnek nyugdíjba negyven év utánSimonovits András szerint ezt a lehetőséget átmenet nélkül meg kéne szüntetni.
A legmagasabb, havi 500 ezer forint feletti összegű nyugdíjra összesen 77 ezren jogosultak ma Magyarországon.
Szerinte akár az átlagnyugdíj felettieket is érintheti a tervezet, de valószínűbb a magasabb határ felettiek megadóztatása.
Mit jelentene ez a nyugdíjasoknak anyagilag?
Pásztor Szabolcs számításai szerint
- átlagnyugdíj esetén a 10-20 százalékos adó, a 240 ezer forintos nyugdíjat alapul véve havi szinten 24 ezer–48 ezer forintot, évente, a 13. havi nyugdíj nélkül 288–576 ezer forintot jelenthetne mínuszban.
- Átlag felett számolva, mondjuk egy 260 ezer forintos nyugdíj esetében havi 26 ezer–52 ezer, éves szinten 312–624 ezer forint kieséssel számolhatna a nyugdíjas,
- ha valaki pedig 500 ezer forint havi nyugdíjat kap, akkor havi 50 ezer–100 ezer, éves bontásban 600 ezer és 1,2 millió forint közti adót vonnának le tőle.
